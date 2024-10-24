Харрис: США не будут применять военную силу для свержения Мадуро

s1ap7ha7boo7ych33ksСоединенные Штаты не планируют применять военную силу для смены власти в Венесуэле. Об этом в интервью испаноязычному американскому телеканалу Telemundo заявила вице-президент США, кандидат на пост президента Камала Харрис.

По словам Харрис, США "не собираются применять там американские вооруженные силы", однако "должны проявить твердость и уважать волю народа, выраженную на этих выборах". Она отметила, что санкции против Венесуэлы были введены также из уважения к воле народа.

Отвечая на вопрос, считает ли она, что Николас Мадуро проиграл на выборах главы Венесуэлы, Харрис ответила утвердительно. Выборы в Венесуэле прошли в конце июля.

Кандидат в президенты Николас Мадуро заявил о своей победе, оппозиция с этим не согласилась. 22 августа Верховный суд страны подтвердил результаты подсчета голосов и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы с 2025 по 2031 годы. 23 октября на саммите БРИКС в Казани Мадуро встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что он в восторге от этого.