В США назвали Эрдогана самым своеобразным лидером на саммите БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выделился среди участников саммита БРИКС в России, будучи единственным лидером из стран НАТО на этой встрече. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В США подчеркнули, что турецкий лидер «не похож на всех остальных». В публикации говорится, что участие Турции в мероприятии показывает ее готовность к взаимодействию с разными государствами.

На саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, также прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, премьер-министр Индии Нарендру Моди и президент ЮАР Сирила Рамафосу.