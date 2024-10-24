Си Цзиньпин сделал предложение Ирану по поводу миропорядка

s1ap7ha7boo7ych33ksКитай приветствует полноправное участие Ирана в деятельности БРИКС и готов совместными усилиями способствовать утверждению более справедливого мирового порядка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Приветствую участие Ирана во встрече лидеров БРИКС впервые в качестве официального члена, - приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера, который в среду встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани, где проходит саммит объединения. - КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении".

Си Цзиньпин отметил, что Иран - "добрый друг и партнер" Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. "На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной", - подчеркнул он.

По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном, вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства.

Как уточнил Си Цзиньпин, КНР заинтересована в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

"Мы готовы к оказанию твердой взаимной поддержки, вместе с иранской стороной отстаивать основополагающий принцип невмешательства во внутреннюю политику, защищать наши законные права и интересы, - добавил он. - Китай готов усилить взаимодействие и сотрудничество с Ираном во всех областях, способствовать здоровому и стабильному развитию двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства во благо народов двух стран".

Китайский лидер также коснулся ситуации на Ближнем Востоке. Он указал на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.