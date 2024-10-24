Власти Молдавии ограничат права более миллиона трудовых мигрантов за рубежом

s1ap7ha7boo7ych33ksПрезидент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности уже в будущем году намерены существенно ограничить финансово-экономические права более чем миллиона выехавших за границу трудовых мигрантов. Об этом заявил кандидат в президенты Александр Стояногло в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ".

"Молдавская диаспора должна осознать, что уже в 2025 году действующая власть намерена кардинально ограничить ее финансово-экономические права", - сказал Стояногло. По его словам, власти уже начали вводить эти меры, ограничивая расчеты наличными деньгами, вводя запреты на покупки без подтверждения легальности средств, ужесточая ввоз посылок от мигрантов.

"Ни одно государство не вправе ограничивать право людей расходовать заработанные средства, а государство не вправе преследовать собственных граждан. Нам нужна другая атмосфера в обществе, нужно другое отношение к людям. Если мы не изменим отношение государства к обычным, простым людям, за счет которых содержится госаппарат, у нас ничего не изменится. Мы должны вытащить людей из-под страха", - подчеркнул кандидат в президенты.

Во времена СССР Молдавия лидировала среди союзных республик по темпам прироста населения, уступая лишь Таджикистану. Однако за последние 30 лет население страны (вместе с Приднестровьем), по данным ученых, ежегодно сокращалось и в итоге уменьшилось с 4,4 млн до 3,5 млн человек. А по новой методике подсчета с привязкой к месту жительства, которая введена с 2014 года, на начало нынешнего года в Молдавии проживали 2,6 млн человек.

Основной причиной стал затяжной экономический кризис, из-за которого в поисках работы страну покинуло до миллиона граждан, что составляет треть трудоспособного населения. Работая в странах ЕС и России, молдавские трудовые мигранты ежегодно пересылают домой несколько миллиардов долларов, которые поддерживают на плаву экономику страны.

По прогнозам Европейского статистического агентства, уже через 30-40 лет в Молдавии некому будет работать и содержать пенсионеров и детей, а к середине века население страны может сократиться более чем наполовину.