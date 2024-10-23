В Белом доме отрицают, что Байден призвал посадить Трампа в тюрьму

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не высказывался в поддержку заключения кандидата в американские главы от Республиканской партии Дональда Трампа в тюрьму. Ее слова приводит ТАСС.

На регулярном брифинге для журналистов Жан-Пьер указала, что Байден «четко дал понять, что имеет в виду».

«Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», — добавила она.

Ранее Байден, выступая в штате Нью-Гэмпшире, заявил, что Трампа нужно «посадить за решетку».

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главными кандидатами на пост главы страны являются Трамп и вице-президент Камала Харрис.