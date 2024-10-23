Байден сделал резкое заявление по конфликту на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предположил, что в конфликте Москвы и Киева победит народ Украины. Об этом пишет австралийский портал Mirage News со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американский лидер отметил, что в 2022-2024 годах «Большая семерка» предприняла значительные усилия к тому, чтобы решить вопрос с замороженными суверенными российскими активами.

В частности, в 2024 году группа смогла организоваться и выделить Украине кредит в размере 50 млрд долларов. Он будет погашен за счет процентов, полученных от российских активов, пояснил Байден.

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В ближайшее время Вашингтон выделит в рамках этой инициативы 20 млрд долларов. Таким образом, Киев уже сейчас получит помощь, разъяснил президент.

«Не заблуждайтесь: Россия не победит в этом конфликте. Победит народ Украины», — предположил Байден.

Напомним, что президент США неоднократно делал аналогичные заявления. Так, о гипотетической победе Киева в противостоянии он заявил 24 августа 2024 года, в День независимости Украины.

Вместе с тем, западные военные эксперты сообщают о том, что Вашингтон и Брюссель не в состоянии оказывать помощь Украине в прежних объемах. Также они предупреждают о том, что фронт может рухнуть на ряде направлений в связи с тем, что ВСУ не хватает людей, вооружений, амуниции и мотивации.