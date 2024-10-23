За терактом в Турции могут стоять члены РПК

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что за терактом в Анкаре могут стоять члены запрещенной в ее стране террористической организации «Рабочая партия Курдистана». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Ерликая заявил, что пока у турецкой стороны нет окончательных доказательств этой версии. Он уточнил, что сейчас продолжается опознание террористов.

«Процесс идентификации личности террористов продолжается. По нашей оценке, теракт — дело рук РПК. Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью», — заявил он.

Ранее в Анкаре произошел теракт у здания компании-производителя военных самолетов TUSAŞ.