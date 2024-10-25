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Трамп не исключил помилования сына Байдена, если победит на выборах

Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что не исключает помилования сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера, если победит на президентских выборах.

Трамп высказался о помиловании сына Байдена
© ТАСС

«Я бы не стал вычеркивать этого из списка», — цитирует его РИА Новости.

При этом политик отметил, что сына Байдена «был плохим мальчиком», однако, по его мнению, подобные уголовные дела плохи для страны.

Ранее в Белом доме заявили, что сам Байден по-прежнему не намерен помиловать сына.

Также сообщалось, что суд перенёс оглашение приговора Хантеру Байдену на 12 декабря.

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