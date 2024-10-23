Харрис сравнила Трампа с Гитлером

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис считает, что ее оппонент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп стремится к неограниченной власти как Адольф Гитлер.

Харрис обратила внимание на высказывания бывшего главы аппарата Белого дома при Трампе Джона Келли, который ранее заявил, что Трамп якобы отмечал лояльность генералов Гитлера.

"Тот факт, что Дональд Трамп упоминает Адольфа Гитлера <...>, опасен и вызывает крайнюю обеспокоенность", - заявила Харрис, выступая с коротким обращением в своей резиденции в Вашингтоне.

По ее мнению, "Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным".

"В конечном счете мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет неограниченной власти", - утверждала она.

Ранее американский журнал The Atlantic выступил с утверждением, что Трамп, будучи президентом, заявлял, что ему нужны в полной мере лояльные генералы, как те, "которые были у Гитлера".

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.