Число жертв теракта в Анкаре увеличилось

Число жертв совершенного в Анкаре теракта увеличилось до пяти, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, его слова приводит CNN Turk.

«К сожалению, число наших мучеников — пять, общее число раненых — 22. Это наша оценка, скорее всего, связанная с действиями РПК («Рабочая партия Курдистана», — прим. «Ленты.ру»). Мы поделится идентификацией и другими доказательствами, как только они станут ясными», — сказал Ерликая.

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. Сообщается, что преступники могли прорваться в служебные помещения корпорации. На данный момент известно о ликвидации двух террористов, мужчины и женщины.