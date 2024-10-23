Лукашенко оценил возможность завершения конфликта на Украине в 2024 году

Конфликт на Украине не завершится в 2024 году, заявил президент России Александр Лукашенко в беседе с журналистами на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом пишет БЕЛТА.

Журналисты попросили президента рассказать, может ли противостояние на Украине завершиться в 2024 году.

«Нет, [конфликт] в этом году не закончится», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что Владимир Зеленский, который ранее допустил завершение конфликта в 2025-м году, «просто вылез из бункера и ляпнул на публику». Он добавил, что делать заявления, «не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит».

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По мнению президента, сегодняшние заявления украинского лидера с точки зрения специалистов «больше смешны».

Таким образом, можно сделать вывод, что предпосылок для завершения конфликта пока нет, констатировали журналисты.