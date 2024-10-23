Лукашенко назвал дураками кандидатов на пост президента США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о грядущих выборах в США. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко заявил, что все кандидаты на пост американского главы дураки».

«Я часто говорю: если бы это у нас или в России — ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно!» — добавил он.

Президент Белоруссии отметил, что один кандидат «некомпетентный», а другой «ляпает черт знает что». На этом фоне, по его мнению, грядущие выборы в США будут «жуткими и глупыми».