Лукашенко назвал дураками кандидатов на пост президента США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о грядущих выборах в США. Его слова приводит РИА Новости.
Лукашенко заявил, что все кандидаты на пост американского главы дураки».
«Я часто говорю: если бы это у нас или в России — ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно!» — добавил он.
Президент Белоруссии отметил, что один кандидат «некомпетентный», а другой «ляпает черт знает что». На этом фоне, по его мнению, грядущие выборы в США будут «жуткими и глупыми».