МВД Турции высказалось о возможных организаторах теракта в Анкаре. Страна уже нанесла ответный удар

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Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что к теракту в Анкаре могут быть причастны представители Рабочей партии Курдистана.

По его словам, процесс идентификации личности террористов продолжается.

«Это, скорее всего, связано с действиями РПК», — заявил глава ведомства.

Теракт произошел вечером 23 октября. Трое неизвестных ворвались на территорию завода TUSAŞ и открыли стрельбу, также прогремели как минимум два взрыва. Злоумышленники также захватили заложников, предположительно, — инженеров предприятия. Позже власти страны сообщили, что четыре человека не смогли спастись, еще 14 ранены.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов также считает, что за терактом в столице Турции Анкаре могут стоять курдские формирования.

Есть вероятность, что это может быть удар со стороны курдских формирований. Турция активно призывала к активным действиям в Сирии, откуда они ждут удара, который может организовать Израиль, используя курдский фактор. Эти все версии носят рабочий характер, они имеют право на жизнь, но конкретно должны прозвучать заявления турецких властей, прежде всего правоохранительных органов Станислав Тарасов Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Турция нанесла удары по целям Рабочей партии Курдистана после теракта

В Минобороны Турции сообщили, что ВВС страны наносят удары по целям Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. По информации ведомства, армия страны уже уничтожила 32 объекта РПК.

В министерстве отметили, что операция была проведена «против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК и других террористических элементов».

Эрдоган раскрыл детали теракта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что силы безопасности проявили себя оперативно и немедленно ликвидировали террористов. Политик добавил, что Анкара будет бороться со всеми террористическими угрозами «решительно» и «многопланово».

Это гнусное нападение, направленное на выживание и мир нашей страны и наши оборонные инициативы, которые являются символом нашего идеала полностью независимой Турции. Наша нация должна знать, что (...) ни одна структура, террористическая организация не сможет достичь своих целей Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге. «Вы знаете, как Россия к этому относится, — мы осуждаем любые действия подобного рода, какую бы мотивацию для этого они не имели», — отметил российский лидер. Эрдоган выразил благодарность Путину за высказанные соболезнования и слова поддержки.

Популярный сериал предсказал теракт в Анкаре

Один из самых популярных сериалов в Турции «Разведка», в котором рассказывается о работе турецких спецслужб, три года назад предсказал теракт в Анкаре.

Согласно сюжету сериала о MIT (Национальная разведывательная организация Турции), в столице происходит теракт на территории концерна SİHA, который производит беспилотные летательные аппараты. Жертвами вымышленной атаки террористов становятся турецкие инженеры, а турецкие разведчики позже устанавливают причастность иностранных спецслужб к нападению на авиазавод.