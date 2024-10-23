Союзник России выразил надежду на вступление в БРИКС

Белград надеется, что в БРИКС найдется место для страны, рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях саммита в Казани. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что сербы чувствуют себя в БРИКС среди друзей. Он добавил, что организация — это платформа, которая предлагает много свободы, предоставляет свободу выбора.

«Впервые мы можем выбирать. Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС», — подчеркнул Вулин.

Вице-премьер констатировал, что БРИКС — это организация, которая не требует изменений в политической системе от государств, не заставляет вводить ограничительные меры против других стран.

БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань

Напомним, что Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год проходит проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.