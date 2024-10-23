СМИ: Трамп может досрочно объявить о победе

Сторонники бывшего президента США от партии Республиканцев Дональда Трампа считают, что политик может досрочно объявить о своей победе. Об этом сообщает NBC News.

Как рассказали изданию четыре сторонника Трампа, бывший президент может объявить о победе не дожидаясь официальных результатов. Источник также напомнил, что Трамп уже поступал таким образом — в 2020 году он объявил себя победителем еще до того, как результаты были подсчитаны до конца. Впрочем, в издании подчеркнули, что ни у кого из сторонников Трампа нет реальных доказательств подобных намерений у политика.

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