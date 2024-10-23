Лукашенко прокомментировал возможное создание ядерного оружия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность удара по Москве ядерным оружием со стороны Владимира Зеленского. Об этом пишет «Белоруссия сегодня».

По его мнению, больше всего Запад и англосаксы боятся ядерного конфликта, категорически не желают его.

«Европа не просто упирается, они категорически не допускают использования ядерного оружия. Да и американцы этого боятся тоже», — отметил Лукашенко.

Глава государства разъяснил, что Зеленскому банально не позволят нанести удар. Он добавил, что украинский лидер может сколько угодно мечтать о том, что разработает ядерную бомбу, ударит по Кремлю, но у него смелости не хватит.

«Нужно обладать определенной смелостью [для удара], а во-вторых, нужно думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты грязную бомбу сбросишь даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии резюмировал, что Зеленский любит хорошую жизнь, где жить — ему есть, и он очень боится все это потерять.