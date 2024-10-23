Эрдоган сообщил о ликвидации террористов на заводе в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ликвидации террористов в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, местные силы безопасности немедленно отреагировали на теракт в Анкаре. Он отметил, что террористов ликвидировали.

Напомним, что теракт в здании турецкой авиационной компании Tusaş был совершен сегодня, 23 октября. Рядом с объектом находится база ВВС. В результате теракта, как сообщал Эрдоган, погибли четыре человека, еще 14 пострадали. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казане глава Турции выразил благодарность за соболезнования, высказанные в связи с произошедшим.