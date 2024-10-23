В Сербии понадеялись на место в БРИКС

Сербия надеется на место для страны в рамках БРИКС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

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«Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии», — подчеркнул политик.

Вулин заявил, что Сербия чувствует среди друзей в рамках БРИКС. При этом сербский вице-премьер отметил, что страна находится в процессе выбора пути интеграции и ей важно иметь альтернативы развития.