Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил желание России получить гарантии от Запада. Его слова приводит БЕЛТА.

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«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы [Запад] не начали подвозить на Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины [ВСУ]. Вот этого не должно быть», — сказал он в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

Минск и Москва выработали единую позицию по урегулированию конфликта, отметил Лукашенко. По его словам, Россия и Белоруссия считают, что для установления мира необходимы переговоры. Белорусский лидер напомнил, что Москва и Киев смогли прийти к соглашению в Стамбуле. Однако Запад сорвал эти договоренности, добавил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что республика не фиксировала присутствие военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на линии фронта на Украине.