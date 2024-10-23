В ФРГ предостерегли Трампа от торговой войны с ЕС

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от развязывания торговой войны в Евросоюзе в случае его победы на выборах. Его слова приводит Bloomberg.

Линднер уверен, что торговый конфликт «причинит вред обеим сторонам».

«Торговое противостояние США и ЕС ни для кого не станет успешным», — добавил он.

На этом фоне Линднер призвал к «трансатлантической солидарности» для «противостояния» Китаю вместо введения обоюдных тарифов в американо-европейской торговле. По его мнению, заключение справедливого торгового соглашения соответствует интересам как США, так и ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе Трампа на президентских выборах в ноябре. Предполагается, что он может продолжить свою политику в отношении пошлин на товары ЕС, которую он начал во время своего прошлого президентства в 2018 году.