Встреча с президентом России Владимиром Путиным была невероятной благодаря обсуждению сотрудничества между странами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Это была невероятная, исключительная встреча», — подчеркнул лидер Венесуэлы.

Мадуро прокомментировал прошедшую двустороннюю встречу с Путиным и рассказал о разработке «дорожной карты» двустороннего сотрудничества стран. Политик подчеркнул, что Россию и Венесуэлу объединяют усилия по строительству многополярного мира в рамках БРИКС. Он назвал объединение эпицентром нового мирового порядка.

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Ранее представитель дипслужбы ЕС Петер Стано выразил недовольство широким международным участием в саммите БРИКС. Он добавил, что стремящиеся к евроинтеграции страны должны избегать любых контактов с Россией.