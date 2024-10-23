Теракт в Анкаре у здания авиационной компании Tusaş, в ходе которого погибли минимум три человека, является своего рода «черной меткой», предостережением президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от коллективного Запада, пишет портал Superhaber.

По данным портала, в последние месяцы ситуация внутри Турции нормализовалась, властям удалось договориться с оппозицией и рядом террористических группировок.

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что взрыв произошел перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС, отметили журналисты.

Кроме того, удар был нанесен по ведущему предприятию республики, производящему широкую номенклатуру вооружений, «сердцу турецкой промышленности».

«Те, кто думает, что смогут остановить прогресс Турции в оборонной промышленности с помощью таких вероломных атак, никогда не добьются успеха», — подчеркнули в партии «Великое Единство».

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч пояснил, что прокуратурой Анкары было инициировано судебное расследование в отношении вероломного террористического нападения на объекты турецкой аэрокосмической промышленности в районе Кахраманказан Анкары.

Появились первые кадры теракта в Анкаре

По мнению экспертов, за нападением также может стоять объявленная в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана, которая более 40 лет ведет борьбу за создание национально-территориальной автономии курдов.