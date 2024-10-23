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Шеф Пентагона раскрыл, как решится конфликт на Украине

Решение конфликта на Украине будет достигнуто путем дипломатических переговоров. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Газета.Ru

«Как мы уже говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, а они сами определят, когда придет время сесть за стол переговоров. Но, как вы уже слышали от меня, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», - сказал он, беседуя в Риме с журналистами, сопровождающими его в зарубежной поездке. ТАСС

Ранее Остин и Владимир Зеленский обсудили применение дальнобойного оружия против РФ. Российская газета

Шеф Пентагона раскрыл, как решится конфликт на Украине
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