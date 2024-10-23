Эрдоган: четыре человека погибли, 14 пострадали в результате теракта

Четыре человека погибли и еще 14 получили ранения в результате теракта на объекте Tusaş в Анкаре. Об этом в среду, 23 октября, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Как минимум девять человек захвачены в заложники на объекте Tusaş в Анкаре. Отмечается, что оставшийся персонал эвакуировали. На место происшествия направили силы безопасности, пожарных и медицинских работников. Отмечается, что в воздух были подняты пять вертолетов.