Эстония требует от церкви выйти из подчинения Московскому патриархату

Власти Эстонии требуют от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. С заявлением об этом выступил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"Учитывая географическое положение, исторический опыт и нынешнюю реальность, Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату", - приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

Глава МВД утверждал, что понимает, перед каким сложным выбором стоят православные жители Эстонии.

"Но церковь должна осознать, что подчинение ее приходов враждебной чужой власти и агрессивной материнской церкви представляет собой угрозу нашей религиозной свободе и безопасности", - отметил он.

Министр выступил с предложением внести изменения в закон о церкви, чтобы исключить отношения с любой иностранной организацией, которая представляет угрозу для общественного или конституционного порядка в Эстонии, какой он считает Московский патриархат.

В Эстонии действуют две православные общины - Московского патриархата и Константинопольского патриархата.