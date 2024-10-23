В США заявили, что Украина рискует столкнуться с холодной зимой

Без срочного ремонта инфраструктуры Украина рискует столкнуться с холодной зимой. Об этом заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, передает РИА Новости.

По его словам, ремонт инфраструктуры Украины является срочным приоритетом и объявленный займ для Киева должен помочь стабилизировать ситуацию и помочь стране преодолеть зиму.

«Украина рискует оказаться в холоде и во тьме этой зимой», — указал Сингх.

Ранее Белый дом сообщал, что США предоставят Украине 20 миллиардов долларов в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных активов России на 50 миллиардов долларов. Эти деньги Киев получит до конца 2024 года.