Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза
Венгрия не станет марионеткой Европейского союза (ЕС), не поддастся шантажу и будет сражаться за свою свободу. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.
«Наш народ не потерпит превращения Венгрии в марионетку и вассала Брюсселя (...) Мы не боимся, когда нас шантажирует империя. Мы знаем, что нашу страну хотят втянуть в крупномасштабную войну. Более того, на венгров хотят натравить мигрантов, хотят передать наших детей гендерным активистам», — отметил политик.