Маску может грозить тюрьма за подкуп избирателей

В преддверии президентских выборов в США обе стороны активно стремятся мотивировать избирателей, которые могут остаться в стороне от борьбы между кандидатами. Некоторые из этих попыток стимулирования уже приблизились к линии федеральных запретов на покупку голосов, и, похоже, что сторонник Дональда Трампа Илон Маск может нарушить этот закон. Об этом пишет издание Slate.

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Федеральный закон запрещает осуществлять платежи или производить расходы с целью склонения к голосованию, независимо от того, ограничиваются ли эти стимулы теми, кто может проголосовать за конкретного кандидата. Маск предложил бесплатное посещение своих выступлений, но только для тех, кто проголосовал в Пенсильвании, что может быть расценено как нарушение закона.

На этих выборах наблюдается больше усилий по повышению явки за счет выплат избирателям, но большинство из них остаются на законной стороне. Маск ранее предлагал выплаты в размере $47 за подписание петиции в поддержку Первой и второй поправок, что было законным, поскольку никому не платили за участие в голосовании.

Программа Cards Against Humanity предлагала выплаты в размере $100 тем, кто не голосовал в 2020 году и написал извинения за то, что не голосовал, и составил план голосования. Однако требование составить «план голосования» может заставить людей думать, что они должны зарегистрироваться для голосования, чтобы получить деньги.

Маск, похоже, окончательно перешел черту, предложив бесплатное посещение своих выступлений только тем, кто проголосует в Пенсильвании. Во всяком случае, так считают в Slate. Это может быть расценено как нарушение федерального закона, поскольку билет на встречу с ним является ценной вещью. Нарушение закона может привести к тюремному заключению на год и более или другим наказаниям.