Остин перепутал Россию с Африкой

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военнослужащие КНДР находятся в России, но при этом оговорился и перепутал ее с Африкой.

"Наши аналитики продолжают это изучать. Мы видим свидетельства того, что северокорейские войска отправились в Африку. Извините, не в Африку, а в Россию. Чем именно они занимаются, предстоит определить. Нам это нужно выяснить", - сказал глава Пентагона, беседуя в Риме с журналистами, сопровождающими его в зарубежной поездке. "<...> Есть свидетельства того, что войска КНДР находятся в России", - считает Остин.

По его словам, США сейчас пытаются установить, "во-первых, почему войска [КНДР] там [в России] находятся".

"Если они тоже являются участниками боевых действий [в рамках СВО], если их намерение заключается в том, чтобы принимать участие в этой войне на стороне России, то это очень серьезный вопрос, который будет иметь последствия не только в Европе, но и в регионе Индийского и Тихого океанов", - считает Остин.

Он отметил, что Республика Корея "очень сфокусирована на этом вопросе".

МИД РФ прокомментировал сообщения об отправке военных из КНДР в зону СВО

22 октября южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что постоянное представительство КНДР при ООН назвало необоснованными слухами утверждения об отправке военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в Россию. Таким образом сотрудник постпредства ответил на обвинения со стороны украинской делегации в том, что Пхеньян якобы планирует отправить военнослужащих в Россию.

10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих КНА в специальной военной операции (СВО) на Украине напоминают очередную газетную утку. 19 октября Ллойд Остин заявлял, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения СВО. Французская газета Le Journal du Dimanche в минувшие выходные дни написала, что слухи об отправке военных из КНДР в РФ неправдоподобны и выгодны лишь Киеву, поскольку только в его интересах интернационализировать конфликт.