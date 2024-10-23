Страны БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН

Главы стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности, а также стремление стран Африки, Азии и Латинской Америки играть более значимую роль в ООН. Об этом пишет "Интерфакс".

"Мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, (...) поддерживаем законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРТКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности, в ООН, включая ее СБ", - говорится в декларации, которая была принята на саммите БРИКС в Казани.

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В Казани завершилось расширенное заседание саммита БРИКС, где выступили все приехавшие мировые лидеры. По итогам принята совместная декларация, где зафиксированы общие позиции по ключевым проблемам.

После того как на саммите выступили все лидеры государств, Владимир Путин взял заключительное слово. Он отметил, что лидеры стран БРИКС выступают с общих или созвучных позиций по большинству глобальных и региональных проблем.

"Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы, - заявил Путин. - Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и масштабные проекты".

Путин добавил, что в 2024 году страны объединения достигли серьезных результатов в сотрудничестве, продвинулись по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные продукты.

На утверждение лидеров подготовлена итоговая декларация, в которой, по словам Путина, даны общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, а также определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.

- Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? - обратился Путин к коллегам. - Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой. - Мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ, - уточнил российский лидер.

Реализация повестки дня Организации Объединенных Наций (ООН) буксует, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе.

"Буксует и реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Причем сильнее всех от нестабильной конъюнктуры мировой экономики страдают наименее развитые страны. И прежде всего - от продовольственной и энергетической инфляции", - подчеркнул российский лидер.

Страны-члены БРИКС поддержали вступление Палестины в ООН в качестве полноправного члена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Казанскую декларацию саммита БРИКС.

Из документа следует, что Палестина должна быть принята в ООН в границах 1967 года. Лидеры БРИКС заявили, что серьезно обеспокоены обострением ситуации в Палестине и гуманитарным кризисом, передает РИА Новости. Также в БРИКС осудили израильские атаки по гуманитарным пунктам и объектам инфраструктуры в Палестине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что для достижения стабильного мира на Ближнем Востоке - в соответствии с решениями Совбеза ООН - должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что после окончания конфликта управлять сектором Газа должны палестинцы. В МИД Германии также выступали за мирное сосуществование двух государств.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попробовал каравай и чак-чак по прибытии в Казань для участия в саммите БРИКС.

На кадрах встречи Гуттереша в аэропорту можно увидеть, как гостя угощают несколькими блюдами, включая каравай и чак-чак.

В аэропорту генсека ООН встретили председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

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Министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского министерства в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — отмечается в публикации.

По мнению МИД Украины, решение Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

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Приезд генсека Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани является поводом для истерики руководства Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова возмутилась осуждающей реакцией властей Украины. По ее словам, Гутерриш воспользовался возможностью и принял участие в саммите.

«Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики», — заявила официальный представитель МИД.

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Приезд генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани выглядит как позитивный шаг, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости этого визита.

«Я считаю, что это абсолютно здравое решение генерального секретаря ООН — принять участие в такой масштабной международной конференции, прибыть в Казань. Это показывает, что руководство ООН, генеральный секретарь воспринимает это весьма серьезно и намерен обменяться с участниками мнениями по всем основным международным проблемам. Я однозначно позитивно расцениваю это», — поделился мнением сенатор.

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Для Организации Объединённых Наций союз становится серьёзной структурой. Его деятельность не может оставаться без внимания. Таким мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что Гутерриш прилетел в Казань, потому что сегодня союз БРИКС занимает ведущее место в международном политическом союзе. 4-5-10 стран, сейчас желающих вступить в БРИКС, ещё около 40 только официально заявили, остальные присматриваются. Для ООН это становится серьёзной структурой, которая работает параллельно, решает свои экономические задачи, и это не может оставаться без внимания Организации Объединённых Наций. Мир перешёл из однополярного состояния в многополярный. Заседание БРИКС наглядно это показывает».

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Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил:

«Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю. Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

«Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.