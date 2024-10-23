Во Флориде после ураганов появилась пожирающая плоть бактерия

Во Флориде после ураганов «Хелен» и «Милтон» зафиксировали резкий скачок случаев заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, в 2024 году во Флориде зарегистрировали 76 случаев заражения Vibrio vulnificus, 13 пациентов скончались. Такой рост заболеваемости Минздрав штата связывает с последствиями ураганов.

«Теплые паводковые воды, принесенные ураганами "Хелен" и "Милтон", создают идеальную среду для размножения всевозможных опасных бактерий, которые могут заразить людей, включая плотоядную бактерию Vibrio vulnificus», — говорится в тексте.

В NYP отметили, что заражение этой бактерией происходит при ее попадании в организм с сырой рыбой или при контакте морской воды с открытыми ранами. Симптомы включают в себя повышение температуры, озноб, снижение давления и повреждение кожи. В случаях, когда инфекция попадает в кровь смерть наступает в 50% случаев.

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Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на Флориду в конце сентября, а «Милтон» в начале октября.