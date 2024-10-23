СМИ: Киев может объявить генсека ООН персоной нон грата

Украина вслед за Израилем может объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. С таким предположением выступила израильская государственная радиостанция Kan в связи участием генсека ООН в работе саммита глав государств БРИКС в Казани.

"Вполне возможно, что генсек ООН теперь станет персоной нон гранта и на Украине", так как "счел целесообразным принять участие в саммите БРИКС" вопреки заявлениям Запада об изоляции России, отмечает радиостанция. Участие Гутерриша и лидеров трех десятков государств в саммите в Казани, целью которого является "продвижение экономических проектов без участия западных стран", "помогает доказать", что попытки изолировать Россию "полностью провалились", - подчеркивает Kan.

Радиостанция напоминает, что 2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата, мотивировав этот шаг отсутствием с его стороны осуждения ракетного удара Ирана.

Гутерриш в среду прибыл в Казань, чтобы принять участие в работе саммита глав государств БРИКС, сообщили утром в среду в пресс-службе Государственного совета Республики Татарстан. Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.

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Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран. В числе иностранных лидеров, прибывших в Казань, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамапоса.