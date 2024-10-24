Наблюдатели оценили обвинения Молдавии в подвозе людей на участки в Москве

Руководитель молдавской организации Promo-LEX, которая располагала самой многочисленной группой наблюдателей на выборах президента Молдавии, опроверг слова премьер-министра Дорина Речана, заявившего, что находящихся молдаван в РФ организованно свозили на избирательные участки в Москве.

"[Кузнецкий мост] - это пешеходная улица, там невозможно движение транспорта. Я просил выяснить и посмотреть, есть ли транспорт поблизости. Его там не нашли. Меня проинформировали, что это центр Москвы, там запрещена парковка автобусов, микроавтобусов и подобных машин. Мне сообщили, что много людей выходили из метро", - сказал руководитель Promo-LEX Николай Панфил в эфире телеканала Rlive.

Он назвал ошибочным решением сократить число избирательных участков в России до двух.

"Ясно, что это было политическое решение: на последней стометровке сократить количество избирательных участков, через голову Центризбиркома, который является единственным органом с такой компетенцией. К тому же общественность абсолютно не проинформировали об истинных мотивах такого решения", - сказал Панфил.

Как отмечал корреспондент ТАСС, в воскресенье после закрытия избирательных участков возле посольства Молдавии в РФ находились десятки граждан, которые не успели проголосовать из-за больших очередей. Люди возмущались организацией избирательного процесса и требовали предоставить им возможность отдать голос на выборах президента республики и референдуме о евроинтеграции.

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В этом году ЦИК Молдавии планировал открыть в России 29 участков вместо 17, которые были открыты на парламентских выборах 2021 года. Однако МИД Молдавии настоял на открытии всего двух, мотивируя это решение якобы невозможностью обеспечить безопасность на других участках. Хотя ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать Кишиневу в проведении выборов на своей территории.

Сокращение возможностей для голосования подвергла критике и молдавская оппозиция. Так, руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон обратил внимание, что это решение дискриминирует свыше 300 тыс. молдаван, которые, по данным МИД республики, проживают в РФ. По его словам, преграды связаны с политическими предпочтениями этих избирателей, которые не поддерживают прозападную власть в Молдавии.