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Александр Лукашенко решил баллотироваться на новый срок

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок, рассказала российская журналистка Ольга Скабеева. Об этом пишет «Sputnik.Белоруссия».

Лукашенко решил баллотироваться на новый срок
© РИА Новости

Ранее в среду Палата представителей приняла решение назначить проведение выборов президента Белоруссии на 26 января 2025 года.

Скабеева пояснила, что спросила белорусского президента, идет ли он на выборы. На что получила ответ: «дата хорошая».

«Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок. Буду считать, что я приложила руку», — пояснила журналистка.

Согласно белорусскому законодательству, выдвигать свои кандидатуры на выборы могут граждане республики по праву рождения не моложе 40 лет. При этом гражданин должен обладать избирательным правом и проживать в Белоруссии не менее 20 лет до выборов.