Лукашенко решил баллотироваться на новый срок

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок, рассказала российская журналистка Ольга Скабеева. Об этом пишет «Sputnik.Белоруссия».

Ранее в среду Палата представителей приняла решение назначить проведение выборов президента Белоруссии на 26 января 2025 года.

Скабеева пояснила, что спросила белорусского президента, идет ли он на выборы. На что получила ответ: «дата хорошая».

«Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок. Буду считать, что я приложила руку», — пояснила журналистка.

Согласно белорусскому законодательству, выдвигать свои кандидатуры на выборы могут граждане республики по праву рождения не моложе 40 лет. При этом гражданин должен обладать избирательным правом и проживать в Белоруссии не менее 20 лет до выборов.