Пока вы не уснули: Белоусов об ответе на агрессию против Белоруссии и теракт в Турции

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В Анкаре прогремел взрыв

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В Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ прогремел взрыв. О пострадавших не сообщается, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, TUSAŞ — производитель военных самолетов и космического оборудования.

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Белоусов пригрозил ядерным оружием в случае атаки на Белоруссию

Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии. По его словам, адаптированная к новым реалиям государственная политика РФ допускает возможность применения ядерного оружия для защиты Республики, сообщает ТАСС.

23 октября Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии. В Минобороны РФ заявляли, что на мероприятии будет обсуждаться безопасность Союзного государства.

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США получили «доказательства», что войска КНДР уже в России

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Остина, цель развертывания военных КНДР пока не ясна. Он заявил, что американские аналитики продолжают изучать информацию.

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Путин назвал преимущество БРИКС над «Большой семеркой»

Президент РФ Владимир Путин рассказал о доли стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности. Как уточнил глава государства, она существенно превышает долю стран «Большой семерки», передают «Известия».

Путин оценил долю стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года в 36,7%. Что касается доли стран Группы семи, то она составит чуть более 30%, подчеркнул президент.

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Британский дипломат толкнул российского журналиста в аэропорту Внуково

Заместитель британского посла в России Том Додд толкнул российскую корреспондентку и вырвал бейдж у другого журналиста в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Додд прибыл во Внуково, чтобы встретить главу Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD, подразделение МИД Британии) Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси.

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Турция тайно запретила продавать России некоторые товары

Власти Турции решили тайно запретить экспорт в Россию товаров военного назначения американского происхождения. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, Анкара поступила таким образом после того, как получила из Вашингтона предупреждение о последствиях. В итоге Турция заблокировала экспорт больше 40 категорий товаров американского происхождения, которые, как предполагается, нужны Российской армии для продолжения боевых действий.

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В Казахстане объяснили запрет на ввоз пшеницы из России

Казахстан принял решение о запрете ввоза пшеницы из стран Евразийского экономического союза, в том числе из России, для стабилизации цен на внутреннем рынке.

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина, перед тем, как принять такое решение, власти республики прибегали к временным ограничениям, когда разрешение на ввоз российской пшеницы получали перерабатывавшие ее предприятия и птицефабрики. Но это не сработало, так как зерно завозили под тем или иным предлогом, а потом реэкспортировали. Это «ломало рынок» и нивелировало труд местных фермеров.

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Фадеев прокомментировал свою причастность к задержанию Глюкозы

Максим Фадеев опроверг свою причастность к задержанию Глюкозы из-за наркотиков. Продюсер ответил на обвинения Ксении Собчак в соцсети.

22 октября 2024 года в СМИ появилась новость о задержании певицы в Шереметьево из-за наркотиков. На следующий день Ксения Собчак намекнула на причастность к инциденту Фадеева, с которым у Глюкозы давний конфликт. Она заявила о продюсере, который «ходил жаловаться в высокие кабинеты». В личном блоге Максим ответил на обвинения и опроверг свою причастность.

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За 10 лет автомобили в России подорожали втрое

Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ составляла 1 млн рублей, то за 8 месяцев 2024 она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей. Как сообщает "Автостат", за 10 лет машины в нашей стране подорожали втрое.

Среди основных причин роста цен эксперты называют ослабление рубля, рост ставок утилизационного сбора, увеличение стоимости логистики, общемировая и российская инфляция, а также дефицит поставки новых авто на российский рынок.

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Ростех анонсировал начало серийного производства МС-21

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

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