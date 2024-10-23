Страны БРИКС поддержали принятие Палестины в ООН

Страны-члены БРИКС поддержали вступление Палестины в ООН в качестве полноправного члена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Казанскую декларацию саммита БРИКС.

Из документа следует, что Палестина должна быть принята в ООН в границах 1967 года. Лидеры БРИКС заявили, что серьезно обеспокоены обострением ситуации в Палестине и гуманитарным кризисом, передает РИА Новости. Также в БРИКС осудили израильские атаки по гуманитарным пунктам и объектам инфраструктуры в Палестине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что для достижения стабильного мира на Ближнем Востоке - в соответствии с решениями Совбеза ООН - должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что после окончания конфликта управлять сектором Газа должны палестинцы. В МИД Германии также выступали за мирное сосуществование двух государств.