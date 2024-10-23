Экономика, Украина и конец однополярности: главное из заявлений мировых лидеров на саммите БРИКС

Заявления лидеров Китая, Индии, Ирана, Бразилии и ЮАР в ходе саммита БРИКС были посвящены как вопросам международной экономики и политики, так и развитию объединения. Самые интересные высказывания в материале «Рамблера».

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. В нем принимают участие представители 36 государств, в том числе 22 мировых лидера. В настоящее время, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в организацию входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Си Цзиньпин

Китайский лидер в своей речи на саммите отметил готовность Пекина расширять сотрудничество со странами БРИКС, в том числе в освоении ресурсов, а также призывал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга, пишет РИА Новости.

«Мы должны реализовывать истинную многосторонность, придерживаться глобального управления, основанного на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, а также в соответствии с принципами справедливости беспристрастности, открытости и инклюзивности, возглавить реформу глобального управления и продвигать представительство и голос стран глобального Юга», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Также он обратил внимание на ситуацию на Украине, подчеркнув, что необходимо «твердо придерживаться трех принципов: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности», пишет ТАСС.

Нарендра Моди

Премьер Индии Нарендра Моди заявил в Казани, что группа БРИКС в ближайшее время станет организацией, разрешающей глобальные проблемы и вызовы, пишет «Российская газета».

«В последние годы БРИКС смог достичь многого. Я уверен, что в ближайшее время эта организация станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы», - заметил политик, напомнив, что на страны, входящие в объединение, приходится 40% населения мира и 30% глобальной экономики.

Также Нарендра Моди заверил, что Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году, и пожелал всего самого лучшего президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва.

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отменивший визит в Россию из-за травмы головы, выступил с видеообращением к участникам саммита БРИКС в Казани.

В нем он призвал страны БРИКС создать альтернативные денежные отношения, которые помогут уменьшит затраты в коммерции, особо обратив внимание на то, что речь о замене национальных валют не идет, отмечает РБК.

«Мы не говорим о замене нашей внутренней валюты. Но когда мы говорим о многополярном мире, мы должны создать финансовую систему, мы должны серьезно обсуждать эту тему», - заявил он, добавив, что «технически ожидания невозможны, необходимо решать».

Также Лула да Силва подчеркнул, что целью председательства Бразилии в БРИКС станет объединение ее участников на равных правах. Говоря о международных отношениях, глава государства заявил, что нельзя допустить распространения конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на весь мир.

Масуд Пезешкиан

Ситуации на Ближнем Востоке посвятил часть своего выступления и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он призвал партнеров по БРИКС использовать свое влияние для защиты прав палестинского народа, пишет РИА Новости.

Также, выступая в Казани, он отметил, что период однополярности подходит к концу и выразил уверенность, что необходимо активизировать дедолларизацию мировой экономики.

«Усилия, которые были предприняты до сих пор для того, чтобы уменьшить доминирование доллара в мировой экономике, должны быть реализованы с помощью оперативных решений, таких как создание валютной корзины БРИКС и нового механизма расчетов, независимого от доллара», - заявил Пезешкиан.

По его словам, от объединения также ждут «принятия более оперативных и в то же время более амбициозных решений».

Сирил Рамафоса

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на заседании саммита в Казани заметил, что за последние годы БРИКС превратился в важный голос глобального Юга, став «лучом надежды» и демонстрируя «преимущества сотрудничества вместо конкуренции».

«Мы вступаем в новую главу истории БРИКС в расширенном составе. Мы приняли новые страны, богатые своими культурами и традициями. Наша история, история стран БРИКС - это история солидарности, взаимного уважения и взаимной выгоды», - заявил он.

Президент ЮАР призвал запускать совместные программы развития в сфере экспорта и обмена технологиями, а также изменить торговые маршруты для обеспечения более устойчивой индустриализации в БРИКС.