Лидеры стран БРИКС поддержали реформу ООН ради повышения ее эффективности

Главы стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности, а также стремление стран Африки, Азии и Латинской Америки играть более значимую роль в ООН. Об этом пишет "Интерфакс". "Мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, (...) поддерживаем законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРТКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности, в ООН, включая ее СБ", - говорится в декларации, которая была принята на саммите БРИКС в Казани. 23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Казани и намерены направить ее в ООН в качестве совместного документа. По словам Путина, в декларации представлены оценки БРИКС ситуации в мире, определены перспективы развития взаимодействия, а также суммированы итоги российского председательствования. До этого сенатор Андрей Климов сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение участвовать в саммите БРИКС в Казани, поскольку понимает, где реальная политика, а где имитация. При этом министерство иностранных дел Украины назвало "неправильным" решение Гутерриша посетить Казань. По мнению украинского МИД, выбор генсека "подрывает репутацию ООН", а также "не способствует делу мира".