Politico: союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече стран Содружества Наций
Некоторые союзники Великобритании предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества Наций. Об этом сообщает газета Politico.
Встреча глав стран Содружества Наций проходит в Самоа с 21 по 26 октября, на ней присутствуют король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер. На встречи будут принимать участие представители 55 стран. При этом ряд высокопоставленных представителей нескольких стран предпочти посетить саммит стран БРИКС, проходящий с 22 по 24 октября.
«Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса планируют в этом году пропустить саммит ради БРИКС», — пишет газета.
22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.
БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань
БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок.