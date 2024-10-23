Союзники Лондона предпочли саммит БРИКС

Некоторые союзники Великобритании предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества Наций. Об этом сообщает газета Politico.

Встреча глав стран Содружества Наций проходит в Самоа с 21 по 26 октября, на ней присутствуют король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер. На встречи будут принимать участие представители 55 стран. При этом ряд высокопоставленных представителей нескольких стран предпочти посетить саммит стран БРИКС, проходящий с 22 по 24 октября.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса планируют в этом году пропустить саммит ради БРИКС», — пишет газета.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок.