Массовое отравление в McDonald’s: сколько жертв и при чем тут выборы в США?

Массовое отравление фастфудом охватило десять штатов в США. Что известно на данный момент, сколько жертв, симптомы отравления, причины и при чем тут президентские выборы в США?

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Что известно о массовом отравлении в США, сколько жертв

22 октября Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили о массовом отравлении в ресторанах быстрого питания McDonald’s. По данным властей, один человек умер и 10 попали в больницу с инфекцией кишечной палочки (E. coli). Они заразились ей, поев гамбургеров в McDonald’s.

Всего на сегодняшний момент CDC подтверждены уже 50 случаев заболевания. В ведомстве заявили, что компания отозвала «ингредиенты этих бургеров» и в некоторых штатах перестанет их продавать. McDonald’s работает со следствием для установления источника заболеваний.

Где были зафиксированы отравления в США

Заражение E. coli от продукции McDonald’s зафиксировано по крайней мере в 10 штатах на западе США. Большинство случаев отмечены в Колорадо и Небраске, сообщили в CDC.

Массовое заражение кишечной инфекцией стало тяжелым ударом для акционеров McDonald’s — стоимость акций компании всего за несколько часов упала почти на 10%, потом смогла отыграть назад и теперь постепенно снижается.

Чем отравились посетители McDonald’s, симптомы

По данным CDC, вспышка заболевания кишечной палочкой связана с «Четвертьфунтовыми» бургерами McDonald’s (по-русски такой назывался «Роял Чизбургер»). При этом санитарные власти пока не смогли определить, какой именно ингредиент в больших бургерах оказался заражен.

Симптомы заболевания E. coli включают потерю аппетита, повышение температуры, боли в желудке и диарею, в некоторых случаях – с кровью. Кишечная палочка способна провоцировать осложнения: так, Fox News сообщило, что среди десятка госпитализированных оказался ребенок, страдающий от гемолитико-уремического синдрома, при котором инфекция разрушает кровеносные сосуды почек.

Чем именно отравились люди не установлено. Однако рассматриваются два продукта — нарезанный лук и котлеты из говядины.

При чем тут выборы в США

Американские пользователи в соцсетях связали с объявление CDC о массовом отравлении кишечной палочками с предвыборной кампанией в США. По версии американцев, это попытка нанести удар по имиджу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

20 октября Трамп в рамках своей предвыборной кампании посетил McDonaldʼs в Пенсильвании, одном из «колеблющихся» штатов«, от голосования в которых может зависеть исход выборов. В течение 15-20 минут жарил картофель-фри и выдавал из окна быстрой сборки заказов.

Акция в McDonald’s стала ответом на критику со стороны конкурентов в президентской гонке: в августе кандидат в вице-президенты от Демпартии Тим Уолз заявил, что Трамп, поскольку сын миллионера, «белоручка» и «не смог запустить чертову машину для McFlurry, даже если бы от этого зависела его жизнь». Кандидат в президенты Камала Харрис, между тем, утверждала, что в юности якобы работала некоторое время в McDonald’s. Трамп ответил, что «наводил справки» и это неправда.

«Вот, я проработал в McDonald’s на 15 минут больше, чем Камала!» —объявил он в ходе акции в Пенсильвании.

Новость об обнаружении кишечной палочки в McDonald’s привлекла живое внимание у сторонников обеих сторон.

«Всего раз они пустили Трампа в McDonald’s, ни сетки на голову, ни перчаток, голыми руками жарит картошку — и уже через два дня E. coli в 10 штатах и акции рушатся», — отметил в X (бывший Twitter) Крис Оллей.

«Каждый сторонник Демпартии должен бойкотировать McDonald’s, если они позволяют своим франшизам устраивать политические шоу! Теперь ясно, что McDonald’s не политически нейтрален, никогда не пойду туда снова», — объявил пользователь с ником «Харрис/Уолз 2024 — спасем нашу демократию».

У сторонников Трампа ситуация вызвала подозрения: CDC отмечает, что заражения кишечной палочкой фиксировались с конца сентября, однако сделать публичное объявление об этом в ведомстве решили только после акции Трампа в McDonald’s.

«Интересное совпадение. Только Трамп покрасовался в McDonald’s в ВДРУГ ведомство, которому он насолил, наверное, больше всех, выпускает вот это. Удивительно», — указывает Пол Элсопп.

Некоторые пользователи предположили, что CDC специально решили «наказать» McDonald’s за поддержку Трампа. Между тем в компании подчеркнули, что политически нейтральны и не поддерживают никого из кандидатов. Акцию Трампа разрешила франшиза в Пенсильвании.