Саммит БРИКС в Казани назвали символом упадка Великобритании

Союзники Великобритании пропустили встречу стран Содружества наций ради саммита БРИКС. На это обратило внимание американское издание Politico.

© Lenta.ru

Отмечается, что встреча глав стран Содружества наций в Самоа проходит в те же дни, что и саммит БРИКС в Казани.

«Достаточно взглянуть на список приглашенных в этом году, чтобы понять, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, самые влиятельные главы правительств Содружества, которые обычно присутствуют на мероприятии, пропустили его ради саммита БРИКС», — говорится в материале.

Также сообщается, что на встречу с Великобританией не приедут представители Шри-Ланки и Канады. Издание назвало саммит БРИКС символом упадка британского могущества.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В столицу Татарстана уже прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.