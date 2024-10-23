Стало известно, какого решения БРИКС в Европе боятся больше всего

В Польше опасаются возможных договоренностей на саммите БРИКС, касающихся создания новой глобальной системы платежей, заявил замглавы МИД республики Анджей Шейна. В эфире телеканала TVP Info он отметил, что такое решение позволит производить взаиморасчеты в обход Запада.

Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики, — сказал дипломат.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ранее рассказал, что Россия предлагает создать единую платежную систему БРИКС, которая позволит проводить трансграничные расчеты без оглядки на западные санкции. По его словам, организовать работу такой системы планируется в течение года.

Кандидат экономических наук и глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич до этого заявил, что основной экономической стратегией БРИКС стало решение отвязаться от долларовой зависимости. По его словам, члены объединения выступают за участие в мировой торговле с учетом интересов всех стран, связанных с сохранением справедливого оборота национальных валют.

Колумнист британского портала UnHerd Томас Фази считает, что заседающая в БРИКС Россия поставила перед объединением именно «дедолларизацию» в качестве новой стратегической цели. По его мнению, страны объединения осознали необходимость финансовой независимости от Запада вследствие антироссийских санкций.