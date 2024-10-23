Названа причина, почему Зеленский предложил РФ отказаться от ударов по энергообъектам

Желание Владимира Зеленского добиться взаимного отказа от ударов по объектам энергетической инфраструктуры связано с предстоящей зимой и угрозой бунта на Украине. Об этом заявил «Абзацу» полковник запаса Тимур Сыртланов.

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Ранее Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заметив, что это может способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине. При этом он отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.

По мнению полковника запаса Тимура Сыртланова, такое заявление Зеленского вызвано опасениями утратить контроль над ситуацией на Украине, так как Россия «постоянно и точечно бьет по объектам инфраструктуры и энергетики».

«Чем меньше будет работать энергетика, тем больше будет вопросов у украинцев к нелегитимному Зеленскому. Все хотят быть в тепле, получать воду и чтобы газ был в домах. Но этот социальный бунт, который нарастает в том числе с учетом практики ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов. – Прим. ред.) по вылову людей, ни к чему хорошему для него не приведет», - констатировал эксперт.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины. А в «Укрэнерго» предупреждали, что жителям страны необходимо «на бытовом уровне» готовиться к длительным отключениям света. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил данные о том, что около 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.

При этом на Украине был принят скандальный закон об ужесточении мобилизации, а в соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении.