Канада значительно снизит квоты на прием мигрантов

s1ap7ha7boo7ych33ksВласти Канады намерены снизить по меньшей мере на 20% ежегодные квоты на приток мигрантов. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Ожидается, что более подробно о запланированных изменениях в четверг объявит премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее в среду телеканал Global News со ссылкой на несколько источников в правительстве проинформировал, что Оттава в ближайшее время сообщит о серьезных изменениях в иммиграционной системе страны, чтобы сократить число новых приезжих. По их данным, речь в первую очередь идет о снижении числа мигрантов в ближайшие несколько лет. В 2025 году Канада планировала привлечь в страну 500 тыс. человек с сохранением таких же показателей и в 2026 году.

В 2023 году количество мигрантов, еще не получивших канадский паспорт, оценивалось в более чем 2,5 млн человек, что составляло 6,2% от общего числа жителей.