Южная Корея выступила с угрозой в адрес КНДР

Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что Сеул может подать на КНДР в международный суд, если северокорейские войска будут использоваться на Украине. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

В какой именно международный суд планирует обратиться Южная Корея, не уточняется. Если речь идет о Международном уголовном суде (МУС), КНДР не признает его юрисдикцию.

Чо раскритиковал Северную Корею за «сосредоточенность на провокациях и эскалации». Он упомянул подрывы межкорейских дорог и предупреждения в адрес Сеула об «ужасной катастрофе».

Также министр прокомментировал отношения Сеула с Москвой. По его словам, Южная Корея и Россия не могут поддерживать «нормальные» дипломатические отношения, пока продолжается украинский кризис и появляется информация об участии КНДР в конфликте.

США получили «доказательства», что войска КНДР уже в России

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

В Сеуле заявили, что будут принимать «поэтапные ответные меры» в зависимости от прогресса российско-северокорейского военного сотрудничества. В качестве ответа Южная Корея рассматривает переход от увеличения помощи Украине, не связанной с оружием, к поставкам Киеву летального наступательного вооружения.