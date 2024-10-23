США получили «доказательства», что войска КНДР уже в России

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Остина, цель развертывания военных КНДР пока не ясна. Он заявил, что американские аналитики продолжают изучать информацию.

«Что именно они [войска КНДР - прим.ред.] делают, еще предстоит выяснить. Но да, есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР», - заявил глава Пентагона.

По его словам, если Северная Корея планирует напрямую участвовать в украинском конфликте, это «очень и очень серьезная ситуация». Остин заявил, что последствия этого будут глобальными.

«Это повлияет не только на Европу. Это также повлияет на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе», - заключил глава Пентагона.

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

Си Цзиньпин сделал заявление по поводу украинского конфликта

В Сеуле заявили, что будут принимать «поэтапные ответные меры» в зависимости от прогресса российско-северокорейского военного сотрудничества. В качестве ответа Южная Корея рассматривает переход от увеличения помощи Украине, не связанной с оружием, к поставкам Киеву летального наступательного вооружения.