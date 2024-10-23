$96.59+0.50104.87+0.46
Почта

Президент Бразилии, не приехавший в Казань из-за травмы, выступил по видеосвязи

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не смог из-за травмы лично приехать в Казань, но наряду с другими лидерами выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. Он, в частности, заявил, что "необходимо создать альтернативные денежные отношения между нашими странами".

Президент Бразилии, не приехавший в Казань из-за травмы, выступил по видеосвязи
© Российская Газета
"Мы должны серьезно обсуждать эту тему", - заявил бразильский лидер.

Он также отметил, что есть те, кто хочет разделить мир на друзей и врагов.

Владимир Путин коротко прокомментировал выступление своего бразильского коллеги.

- Бразилия принимает от нас председательство в БРИКС, и мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы поддержать вас, чтобы эта передача была эффективной. Уверен, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки, - заявил Путин.

В мире
да Силва Луис Инасиу
Владимир Путин
БРИКС
Бразилия
Казань