Президент Бразилии, не приехавший в Казань из-за травмы, выступил по видеосвязи
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не смог из-за травмы лично приехать в Казань, но наряду с другими лидерами выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. Он, в частности, заявил, что "необходимо создать альтернативные денежные отношения между нашими странами".
"Мы должны серьезно обсуждать эту тему", - заявил бразильский лидер.
Он также отметил, что есть те, кто хочет разделить мир на друзей и врагов.
Владимир Путин коротко прокомментировал выступление своего бразильского коллеги.
- Бразилия принимает от нас председательство в БРИКС, и мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы поддержать вас, чтобы эта передача была эффективной. Уверен, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки, - заявил Путин.