Президент Бразилии, не приехавший в Казань из-за травмы, выступил по видеосвязи

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не смог из-за травмы лично приехать в Казань, но наряду с другими лидерами выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. Он, в частности, заявил, что "необходимо создать альтернативные денежные отношения между нашими странами".

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"Мы должны серьезно обсуждать эту тему", - заявил бразильский лидер.

Он также отметил, что есть те, кто хочет разделить мир на друзей и врагов.

Владимир Путин коротко прокомментировал выступление своего бразильского коллеги.