Орбан: Венгрия не хочет видеть в своей стране украинских солдат

Венгрия отвергает «план победы» Владимира Зеленского и не хочет видеть на своей территории солдат ВСУ, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. RT на русском

«Согласно плану [Зеленского], после победы на Восточном фронте Украина, вместо американцев, обязуется обеспечить безопасность всей Европы своей собственной усиленной армией. То есть мы, венгры, однажды можем проснуться и обнаружить, что славянские солдаты с Востока снова дислоцируются в Венгрии. Мы этого не хотим», - сказал глава венгерского правительства, выступая на открытой площадке в столичном парке «Милленариш», куда смогли прийти без предварительной регистрации все желающие. ТАСС

Ранее Орбан заявил, что Будапешт не будет участвовать в «плане победы» Зеленского, с помощью которого невозможно выиграть. Москва24