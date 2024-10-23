Си Цзиньпин сделал заявление по поводу украинского конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе призвал не допустить распространения украинского конфликта и эскалации. Его слова приводит ТАСС.

Си Цзиньпин, выступая в Казани, отметил, что «украинский кризис затягивается».

«Мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности», - заметил он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях.

При этом Китай и Бразилия выступили с мирной инициативой. Также в Пекине отметили, что предложили не нападать на атомные электростанции, гражданские объекты и гражданское население, «не применять оружие массового поражения», а также не расширять зону боевых действий.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

В свою очередь Владимир Зеленский назвал китайско-бразильский план по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Свою позицию он объяснил тем, что Бразилиа поддерживает Россию.