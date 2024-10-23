Обзор иноСМИ: еще один план Зеленского и угроза Трампа мировой экономике

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Зеленский готовит еще один план

Владимир Зеленский поручил разработать новый план для Украины. По данным источников украинских СМИ, правительство должно представить предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране «сохранить единство» и «выстоять».

По словам источников изданий, речь идет о документе, который затронет внутренние решения во многих сферах - военно-промышленном комплексе, обороне, экономике, социальной политике. По задумке Зеленского, в отличие от плана, представленного западным партнерам Киева, внутренний план будет включать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

Италия начнет «шоковую терапию» из-за низкой рождаемости

«Крестовый поход» премьера Италии Джорджи Мелони по повышению рождаемости потерпел неудачу, пишет The Times. Новая статистика показывает, что рождаемость в стране упала до рекордно низкого уровня, поскольку все больше итальянцев откладывают рождение детей из-за проблем со стабильной работой и жильем.

По данным Istat, национального статистического агентства, за первые семь месяцев 2024 года рождаемость в Италии снизилась на 2,1 процента: в стране родилось на 4600 детей меньше, чем за такой же период 2023-го. При этом в прошлом году рождаемость упала до рекордно низкого уровня в 379 890 человек - это на треть меньше, чем количество рождений, зарегистрированных в 2008 году. Речь идет о самом низком уровне рождаемости за всю историю Италии, поэтому Мелони решил перейти к «шоковой терапии». Премьер объявила, что в 2024 году семьям с детьми будет оказана помощь на 16 миллиардов евро «в виде льгот и стимулов».

«Большинство жителей Молдавии против вступления в ЕС»

Результат первого тура выборов президента Молдавии и референдума о евроинтеграции «более чем смущает» лидера страны Майю Санду, пишет немецкая газета Junge Welt. Как отмечает издание, большинство граждан Молдавии, живущих в стране, проголосовали против вступления в ЕС. Однако подсчитанные позже голоса молдаван, проживающих в ЕС, изменили результаты в пользу евроинтеграции. По версии Junge Welt, результаты внутриполитической деятельности Санду «не особенно убедили» избирателей внутри страны.

Санду не смогла одержать победу в первом туре президентских выборов, обвинила внешние силы во вмешательстве и попытках купить голоса. Дружественные Санду СМИ Германии написали, что перед выборами были выявлены «потоки дезинформации». По версии Junge Welt, на Западе решили объяснить слабые результаты Санду «результатом зловещих махинаций». Газета назвала Молдавию классическим «колеблющимся» государством, жители которого могут голосовать по-разному от выборов к выборам. Речь идет о стране с двумя достаточно сильными политическими лагерями - «проевропейским» и «пророссийским», поэтому западным силам стоит «предоставить республику самой себе» и соблюдать нейтралитет, подчеркивает Junge Welt.

Россия разработала ответ на морские беспилотники Украины

Портал The Eurasian Times рассказал об успешных испытаниях нового морского беспилотника России - «Визир». Дрон может оснащаться средствами разведки и управляемым оружием, в том числе ракетами разного класса и артиллерией. Одной из важнейших характеристик дрона называют его способность возвращаться после выполнения боевых задач.

«Визир» будет противостоять украинским безэкипажным катерам. Российские дроны можно вооружить легкими ракетами (шесть-восемь пусковых установок с каждой стороны). Отмечается, что эти ракеты способны «точечно попадать именно туда, куда нужно». «Визир» может развивать скорость до 80 километров в час и имеет максимальную дальность действия 600 километров. Он полностью собран из компонентов отечественного производства.

«Человек-пошлина» Трамп угрожает мировой экономике

На этой неделе в Вашингтоне пройдут ежегодные встречи двух ключевых институтов мировой экономики - Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. В России в этот же момент собрались их критики и начинающие соперники - страны БРИКС+, пишет австралийское издание The Sydney Morning Herald.

МВФ и Всемирному банку предстоит обсудить последствия еще одного возможного президентства Дональда Трампа. Эксперты опасаются, что возвращение в Белый дом «человека-пошлины» и его торговой политики приведет к подрыву мирового экономического порядка. По мнению экономистов, новый президентский срок Трампа может спровоцировать глобальную рецессию и даже мировой кризис. Еще одной «экзистенциальной угрозой» для МВФ и Всемирного банка The Sydney Morning Herald назвала расширение БРИКС+ и раскол мира на два соперничающих блока.